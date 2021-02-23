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لأول مرة.. القيمة السوقية لـ"سناب" تبلغ 100 مليار دولار!

سناب شات
تطبيق سناب شات
تكنولوجيا

لأول مرة.. القيمة السوقية لـ"سناب" تبلغ 100 مليار دولار!

ضعف قيمتها قبل 4 أشهر

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلغت القيمة السوقية لشركة "سناب تشات" لفترة وجيزة 100 مليار دولار لأول مرة بعد زيادة الاستخدام وانتعاش سوق الإعلانات الرقمية.

وارتفع سهم الشركة المالكة لتطبيق "Snapchat" بما يصل إلى 3% الاثنين بعد تغيير في تقييم "مورغان ستانلي"، قائلاً إن الشركة مستعدة لنمو أسرع من المتوقع في عدد المشاركات والإيرادات والربحية.

وتخلى السهم في وقت لاحق عن المكاسب وسط بيع واسع النطاق لأسهم شركات التكنولوجيا. وأغلق سهم Snap على انخفاض 3.2% لكن السهم تضاعف منذ أكتوبر 2020.

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وشهدت شركات وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعاً قوياً في إيراداتها، حيث أمضى المستهلكون في المنزل وقتاً أطول على منصاتهم، وانتعش الإنفاق على الإعلانات الرقمية.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا في سناب تشات إلى 265 مليوناً في الربع الرابع، بزيادة 22% عن نفس الفترة من العام الماضي.

إلى ذلك، توقعت الشركة تسارع نمو الإيرادات هذا العام بعد قفزة 46% في عام 2020.

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