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أرباح أسمنت نجران تقفز 282% في 2020 لـ204 ملايين ريال

أسمنت نجران
شركة أسمنت نجران
سوق السعودية

أرباح أسمنت نجران تقفز 282% في 2020 لـ204 ملايين ريال

83.8 مليون ريال أرباح الربع الرابع من 2020

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة أسمنت نجران، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 281.76% لتصل إلى 204.3 مليون ريال في 2020، مقابل 53.52 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن السبب في ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن وانخفاض مصاريف التمويل إضافة إلى الأثر الإيجابي نتيجة حصول الشركة على الربوط الزكوية المعدلة والنهائية للأعوام 2014 حتى 2018 مما نتج عنه تعديل مخصصات الزكاة عن تلك الفترات.

ارتفعت مبيعات الشركة إلى نحو 623.2 مليون ريال في 2020، مقابل 416.4 مليون ريال في 2019، بارتفاع نحو 49.7%.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، بلغ صافي ربح الشركة نحو 83.8 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020، مقابل 35.92 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من 2019، بارتفاع 133%.

كان صافي أرباح الشركة قد ارتفع بنسبة 584.6% في التسعة أشهر الأولى من 2020، إلى 120.5 مليون ريال، مقابل 17.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

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