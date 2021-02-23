أرباح ولاء للتأمين السنوية تقفز 213% إلى 72.6 مليون ريال

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 213.6%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح قبل الزكاة وصل إلى 72.625 مليون ريال، مقابل 23.159 مليون ريال خلال عام 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو 3 مرات.

ويعود سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 83.74 مليون ريال وبنسبة 11.75% وارتفاع عمولة إعادة التأمين بمبلغ 16.71 مليون ريال وبنسبة 68.68%، وارتفاع إيرادات الاكتتاب الأخرى بمبلغ 8.95 مليون ريال وبنسبة 394.84%، وانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 3.59 مليون ريال وبنسبة 0.64%.

ويقابل ذلك ارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 5.57 مليون ريال وبنسبة 13.06%، وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 6.33 مليون ريال وبنسبة 24.31%، وارتفاع في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها بمقدار 10.99 مليون ريال وبنسبة 387.76%، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 26.75 مليون ريال وبنسبة 23.24%، وانخفاض في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 10.68 مليون ريال وبنسبة 41.68%، وفقا للشركة.