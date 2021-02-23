أرباح ولاء للتأمين السنوية تقفز 213% إلى 72.6 مليون ريال
بدعم من ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة
أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 213.6%.
وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح قبل الزكاة وصل إلى 72.625 مليون ريال، مقابل 23.159 مليون ريال خلال عام 2019، ما يمثل ارتفاعا بنحو 3 مرات.
ويعود سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 83.74 مليون ريال وبنسبة 11.75% وارتفاع عمولة إعادة التأمين بمبلغ 16.71 مليون ريال وبنسبة 68.68%، وارتفاع إيرادات الاكتتاب الأخرى بمبلغ 8.95 مليون ريال وبنسبة 394.84%، وانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 3.59 مليون ريال وبنسبة 0.64%.
ويقابل ذلك ارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 5.57 مليون ريال وبنسبة 13.06%، وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 6.33 مليون ريال وبنسبة 24.31%، وارتفاع في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها بمقدار 10.99 مليون ريال وبنسبة 387.76%، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 26.75 مليون ريال وبنسبة 23.24%، وانخفاض في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 10.68 مليون ريال وبنسبة 41.68%، وفقا للشركة.