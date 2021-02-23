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شركة مملوكة لطيبة للاستثمار تُلغي اتفاقيتي تشغيل فندقين بالمدينة المنورة

طيبة القابضة- موقع الشركة
شركة طيبة للاستثمار
سوق السعودية

شركة مملوكة لطيبة للاستثمار تُلغي اتفاقيتي تشغيل فندقين بالمدينة المنورة

وتديره بشكل مباشر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن قيام شركة العقيق للتنمية العقارية، المملوكة لها بالكامل، بإنهاء اتفاقيتي التشغيل المبرمتين بتاريخ 30 نوفمبر 2014 مع شركة ملينيوم آند كوبثورن ميدل إيست هولدينجز ليمتد، المشغلة لكل من فندق العقيق ميلينيوم وفندق طيبة ميلينيوم الواقعين بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة المملوكين لشركة العقيق للتنمية العقارية.

وقالت طيبة للاستثمار في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء الاتفاقية اعتباراً من 23 فبراير 2021.

وأضافت أن تشغيل الفنادق المذكورة سيستمر، وسوف تتم إدارتها من قبل شركة العقيق للتنمية العقارية مباشرة.

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وأوضحت أن إنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة ملينيوم آند كوبثورن ميدل إيست هولدينجز قد تكون له آثار مالية لا يمكن تقديرها حاليا، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.

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