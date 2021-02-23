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ارتفاع إيرادات "تومسون رويترز" 2% لـ1.6 مليار دولار

تومسون رويترز
شركة "تومسون رويترز"
شركات

ارتفاع إيرادات "تومسون رويترز" 2% لـ1.6 مليار دولار

ستبدأ برنامجاً مدته عامان سيحولها من شركة قابضة إلى شركة عاملة

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نيويورك – رويترز

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أعلنت شركة "تومسون رويترز"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إيرادات الربع الأخير من العام الماضي، قائلة إنها ستبدأ برنامجا مدته عامان سيحولها من شركة قابضة إلى شركة عاملة.

وقالت الشركة المزودة للأخبار والمعلومات، إن الإيرادات ارتفعت 2% إلى 1.62 مليار دولار.

بينما قفزت الأرباح التشغيلية ما يزيد عن 300% إلى 956 مليون دولار، مما يرجع إلى بيع استثمار، ومكاسب ناجمة عن تعديل خطة التقاعد وانخفاض التكاليف.

وفي القطاعات الثلاثة الرئيسية للشركة، أظهرت وحدات الأنشطة القانونية والخدمات الضريبية والمحاسبية وخدمات الشركات ارتفاع المبيعات الذاتية الفصلية والأرباح المعدلة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الربح المعدل للسهم البالغ 54 سنتا قابلا للمقارنة مباشرة مع التوقعات عند 46 سنتا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة ستيف هاسكر، في بيان، إن أسواق تومسون رويترز تبدي متانة وتطورا، مما يجعل الوقت مناسبا لتحويل الشركة من مزود للمحتوى إلى "شركة تكنولوجيا يقودها المحتوى".

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