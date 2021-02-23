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"العالمية القابضة" تفتتح منشأة لتصنيع المأكولات البحرية في دبي

شعار الشركة العالمية القابضة
شركات

"العالمية القابضة" تفتتح منشأة لتصنيع المأكولات البحرية في دبي

"أسماك" التابعة لـ "القابضة" ستتولى إدارة المنشأة الجديدة بقيمة 200 مليون درهم

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دبي - العربية.نت

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افتتحت الشركة العالمية القابضة، منشأة في مدينة دبي الصناعية، لتصنيع وتخزين وتوزيع الأسماك والمأكولات البحرية في الإمارات بتكلفة 200 مليون درهم.

وستتولى شركة أسماك التابعة للقابضة إدارة المنشأة، حيث سيتم التعامل مع ربع الإنتاج السنوي البحري في الإمارات.

وستقوم أسماك بتصنيع 40 ألف طن من المأكولات البحرية سنويا عبر المنشأة مع خطط لزيادتها إلى ستين ألف طن، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي للمأكولات البحرية في الدولة 270 ألف طن.

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