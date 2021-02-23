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فودافون مصر تعتزم تملك حصة 20% برأسمال شركتين للمدفوعات الرقمية

فودافون مصر
فودافون مصر
فودافون

فودافون مصر تعتزم تملك حصة 20% برأسمال شركتين للمدفوعات الرقمية

ضمن خطة الشركة لزيادة استثماراتها في السوق المحلية

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دبي - العربية.نت

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وقعت شركتا فودافون مصر وابتكار القابضة للاستثمارات المالية، المالكة لشركتي، بيي ومصاري للمدفوعات الإلكترونية، مذكرة تفاهم؛ تمهيدا لاكتتاب فودافون في زيادة رأس مال كل من بيي ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلا الشركتين.

ووفق بيان لفودافون مصر، فإن توقيع المذكرة يأتي ضمن خطة الشركة لزيادة استثماراتها في السوق المحلية وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة لعملائها من الأفراد والشركات.

وتقضي المذكرة البدء بعملية الفحص النافي للجهالة، للاكتتاب في زيادة رأس مال شركتي بيي ومصاري بالقيمة الاسمية بما يوازي حصة تبلغ 20% من أسهم كل شركة، وحال إتمام هذه الصفقة تلتزم شركتي بيي ومصاري بكافة الاتفاقات والشراكات المبرمة مع جميع الأطراف العاملة في السوق المصري دون تغيير.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسارع نمو حجم أعمال الشركتين ومساهمة شركة فودافون مصر بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة من قبل كل من الشركتين والاستفادة من خبرات فودافون في قارة أفريقيا والعمل على التوسع الإقليمي لشركة بيي وشركة مصاري.

وقال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر إن اختيار مجال خدمات المدفوعات الرقمية يأتى تماشيا مع اهتمام فودافون مصر الدائم بتطوير وتنوع الخدمات المقدمة للعملاء وأيضا إتاحة فرص جديدة للموزعين وشركائنا فى النجاح، لزيادة منافذ التوزيع وانتشار الخدمات، مما يسهل على العميل ويعطيه تجربة أفضل فى مجال المعاملات والخدمات الرقمية.

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