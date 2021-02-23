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فيسبوك ترفع الحظر بأستراليا بعد تعديل قانون "الدفع مقابل المحتوى"

فيسبوك
فيسبوك
فيسبوك

فيسبوك ترفع الحظر بأستراليا بعد تعديل قانون "الدفع مقابل المحتوى"

كانت تنوي تحميل شركات التكنولوجيا رسوم إعلانات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت فيسبوك، اليوم، أنها رفعت الحظر المفروض بأستراليا بعد تعديلها لقانون "الدفع مقابل المحتوى".

وأوقفت فيسبوك، الأسبوع الماضي، صفحات على منصتها متعلقة بنشر الأخبار داخل أستراليا ردا على دراسة الحكومة فرض قانون يلزم شركات التكنولوجيا بدفع رسوم لشركات الإعلام مقابل نشرها أخبارا على منصتها.

وكان موقع فيسبوك قد أوقف صفحات تابعة لمكتب أستراليا للأرصاد الجوية وصفحة إدارة الصحة الحكومية في ولاية كوينزلاند، بالإضافة إلى عشرات الصفحات الأخرى.

من ناحيتها، أفادت فيسبوك أن قرار حجب المواقع الإعلامية على منصتها في أستراليا جاء بسبب عدم تحديد مشروع القانون الأسترالي لمفهوم المحتوى الإخباري.

وأشارت فيسبوك إلى أنها ستقوم برفع الحجب عن أي صفحات حكومية تأثرت بالقرار دون وجه حق.

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