أرباح هواوي ترتفع بالرغم من العقوبات الأميركية

قال رئيس مجلس إدارة شركة هواوي بالتناوب إن الشركة الصينية العملاقة شهدت نموًا طفيفًا في الإيرادات والأرباح في عام 2020، بما يتماشى مع توقعاتها، حتى مع تشديد واشنطن للعقوبات المفروضة على صانع معدات الاتصالات الصيني.

وتم وضع الشركة في قائمة سوداء للتصدير من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2019، مما منعها من الوصول إلى التكنولوجيا الهامة من أصل أميركي، وأثر ذلك في قدرتها على تصميم رقاقاتها الخاصة ومكونات المصدر من البائعين الخارجيين.

ونفت هواوي مرارًا وتكرارًا أنها تشكل خطرًا أمنيًا، وقال رئيس مجلس الإدارة بالتناوب (كين هو) Ken Hu في حدث صناعي في المؤتمر العالمي للجوال في شنغهاي: واجهت هواوي بعض الصعوبات غير العادية العام الماضي.

وأضاف: كانت العمليات مستقرة نسبيًا وتتماشى مع توجيهاتنا، وسجلت نموًا طفيفًا في الإيرادات والأرباح.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، (رين تشنغفي) Ren Zhengfei: إنه يأمل أن تتبنى إدارة بايدن سياسة منفتحة تجاه الشركات الأميركية التي تتعامل مع هواوي في أول تعليقاته لوسائل الإعلام في غضون عام تقريبًا، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وقال مسؤول بوزارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء: إن الصين أنفقت حتى الآن أكثر من 260 مليار يوان (40.27 مليار دولار) في بناء شبكة الجيل الخامس 5G.

وكشفت شركة هواوي الاثنين النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي Mate X2، الذي يستخدم معالج Kirin الخاص بالشركة.

وبالرغم من أن أرخص نسخة من الهاتف تبدأ من 17999 يوان (2788 دولار أميركي)، إلا أنه ليس في وضع يسمح له بتحدي سوق الهاتف السائد.

وقال هو: إن هواوي بنت 50000 محطة قاعدة 5G في إندونيسيا، مضيفًا أنها تخطط لبناء 2000 محطة قاعدية في المناطق النائية من غانا.

وقال المتحدث باسم الشركة: إنه من المتوقع أن تعلن هواوي عن نتائجها المالية للعام بأكمله في شهر مارس.