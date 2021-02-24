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"غازكو": إجراءات الاستدلال قائمة لدى النيابة ضد المشتبه بهم في اختلاس أموال

شركة الغاز والتصنيع الأهلية
شركة الغاز والتصنيع الأهلية
سوق السعودية

"غازكو": إجراءات الاستدلال قائمة لدى النيابة ضد المشتبه بهم في اختلاس أموال

المبالغ المشتبه في اختلاسها بلغت 34.2 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، إن إجراءات الاستدلال قائمة لدى النيابة ضد كل المشتبه بهم بشأن اكتشاف إدارة الشركة شبهة عمليات اختلاس من أموال الشركة.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن إدارة الشركة ستقوم بإبلاغ المساهمين بمستجدات التحقيق فور الانتهاء منها.

وأكد مجلس إدارة "غازكو" حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة من تثبت إدانته.

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وأوضحت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً وسيتم ذلك لاحقاً بعد الانتهاء من أعمال المراجعة.

كانت شركة "غازكو"، قد أعلنت أنها اكتشفت بتاريخ 22 يوليو 2020، شبهة اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى الربع الأول من عام 2020.

وذكرت الشركة، في بيان سابق، أن المبالغ المشتبه في اختلاسها بلغت 34.2 مليون ريال، وقد قامت الشركة بتقديم بلاغ للجهات المختصة وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه.

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