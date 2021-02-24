بنك "ساب" يتحول لخسائر 4.2 مليار ريال في 2020

ارتفع صافي أرباح البنك السعودي البريطاني "ساب" في الربع الرابع من العام الماضي بشكل طفيف، مقارنة بالربع المماثل من العام الأسبق، ليسجل 650 مليون ريال.

وجاءت الأرباح الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 850 مليون ريال.

وتحول "ساب" لتحقيق خسائر نحو 4.17 مليار ريال في العام 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 2.74 مليون ريال في العام 2019.

وقال بنك "ساب" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن تسجيل صافي خسارة يعود بشكل رئيسي إلى إثبات انخفاض قيمة الشهرة خلال العام الحالي بنحو 7.418 مليار ريال.

وأضاف البنك أن الانخفاض في قيمة الشهرة يعتبر حدثا محاسبيا لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض ودعم العملاء أو معايير الخدمة، أو المنتجات، أو أي من موظفينا.

وأوضح أن إثبات الشهرة تم بعد الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول في يونيو 2019، وكان الانخفاض في قيمة الشهرة لسببين الأول الارتفاع الكبير والمؤقت في سعر سهم البنك بتاريخ الاندماج وذلك بسبب انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI EM)، والثاني جائحة فيروس كوفيد 19 غير المسبوقة والظهور غير المتوقع، وأثرها على الاقتصاد قد ساهم في نتيجة توقعات العوائد المستقبلية المتعلقة بالانخفاض في القيمة.

وأوضحت أنه في حال استبعاد الانخفاض في قيمة الشهرة، يكون صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل مرتفعا بنحو 514 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة ومخصص الزكاة وضريبة الدخل، وقابل هذا جزئيًا ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وكذلك انخفاض إجمالي الدخل. يعزى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الرواتب وما في حكمها وذلك لدعم عمليات تكامل الاندماج للبنكين، والمؤقتة بطبيعتها.

وبلغ صافي دخل "ساب" قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 801 مليون ريال مقابل 746 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.