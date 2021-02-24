.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"صكوك الإنماء" يوزع 18 مليون ريال على مالكي الوحدات

الإنماء للاستثمار
شركة الإنماء للاستثمار
سوق السعودية

"صكوك الإنماء" يوزع 18 مليون ريال على مالكي الوحدات

قيمة الربح الموزع 1.44 ريال لكل وحدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل "صكوك الإنماء" عن الفترة من شهر سبتمبر 2020 إلى نهاية شهر فبراير 2021، بإجمالي 18 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 12.5 مليون وحدة قائمة.

وتبلغ قيمة الربح الموزع 1.44 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 1.44%، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 1.388%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، نهاية يوم التداول، يوم الأحد 28 فبراير 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد