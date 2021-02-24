"صكوك الإنماء" يوزع 18 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل "صكوك الإنماء" عن الفترة من شهر سبتمبر 2020 إلى نهاية شهر فبراير 2021، بإجمالي 18 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 12.5 مليون وحدة قائمة.

وتبلغ قيمة الربح الموزع 1.44 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 1.44%، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 1.388%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، نهاية يوم التداول، يوم الأحد 28 فبراير 2021.