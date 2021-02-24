غريغوريس كريستوفيديس يقود تحول قطاع المقاولات بمجموعة بن لادن

أعلنت "مجموعة بن لادن السعودية"، الشركة التابعة لمجموعة بن لادن العالمية القابضة، عن تعيينها خبير قطاع المقاولات غريغوريس كريستوفيديس في منصب الرئيس التنفيذي للتحول لقطاع المقاولات بالمجموعة.

وقالت المجموعة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن كريستوفيديس يمتلك خبرة تناهز 35 عاماً في قطاع المقاولات والإنشاء، وينضم إلى مجموعة بن لادن السعودية في مرحلة استثنائية من تاريخها، في خضم برنامج التحول الذي يشمل مجموعة بن لادن العالمية القابضة والمصمم لاستيعاب وإعادة بناء مجموعة بن لادن السعودية بموجب تفويض من مجلس إدارتها.

وسيعمل كريستوفيديس في منصبه بشكل وثيق مع إدارة مجموعة بن لادن السعودية ومجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة، جنباً إلى جنب مع المستشارين المعينين، وذلك للإشراف على عمليات تحول مجموعة بن لادن السعودية وضمان تعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة.

كما سيقود، من خلال عمله مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن السعودية – قطاع المقاولات جهود إعادة تنظيم الأعمال لتحقيق ميزانية عمومية مستدامة عبر أقسام الأعمال العالمية، والمالية والتشغيلية للمؤسسة، وقد تقلد منصبه رسمياً بداية شهر فبراير الجاري.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن العالمية القابضة، خالد بن عبد الرحمن القويز: "يأتي تعيين غريغوريس كريستوفيديس كجزء من عدد من القرارات المحورية التي اتخذتها مجموعة بن لادن العالمية القابضة في إطار دفع عجلة التحول الناجح للأعمال وإعادة مجموعة بن لادن السعودية في مكانتها كشركة محلية رائدة".

وأشار القويز إلى أن مجموعة بن لادن العالمية السعودية تمر بتحديات عمليات التحول وإعادة الهيكلة المعقدة، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة الذي يناهز التسعين عاماً.

شغل كريستوفيديس سابقاً الرئيس التنفيذي لشركة جي آند بي، وشركة أرابتك للإنشاءات، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة أرابتك القابضة، وهي الشركة التي ينت برج خليفة في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وبدأ حياته المهنية في الولايات المتحدة الأميركية بشركة بتشل في العام 1986، انضم بعدها إلى شركة أوف آروب وشركائه البريطانية كمهندس تصميم إنشائي ثم انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة للعمل مع شركة الحبتور، ومن ثم شركة دبليو اس اتكنز وشركائه في المملكة المتحدة كمدير إنشاءات لفندق برج العرب.

انضم كريستوفيديس إلى أرابتك للإنشاءات في العام 1996 كمدير مشروعات، وعمل مديراً تنفيذياً بها لعشر سنوات قبل أن يتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي في العام 2011 حتى العام 2014.

وينضم في منصبه الجديد الى فريق مكلف باستعادة مكانة مجموعة بن لادن السعودية بصفتها شركة محورية في مجال الإنشاءات على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي إحدى الشركات المؤثرة والمساهمة بدعم اقتصاد المملكة ورؤية السعودية 2030.

تأسست مجموعة بن لادن العالمية القابضة في العام 2019 بالتعاون مع شركة استدامة القابضة إحدى الشركات التابعة لوزارة المالية السعودية التي تمتلك 36.22% من أسهم المجموعة.

وتشرف الشركة القابضة على العديد من الشركات التابعة، بما فيها مجموعة بن لادن السعودية إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم، وتعمل عبر ثلاث قطاعات مختلفة، وهي الإنشاءات والاستثمارات والعقارات – وتدير ما يناهز 250 شركة تابعة.