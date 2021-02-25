أدنوك للإمداد والخدمات تستحوذ على 6 ناقلات نفط عملاقة

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، استحواذها على 6 ناقلات نفط خام عملاقة.

وذلك عبر شراء ناقلتي نفط خام عملاقتين تنضمان بشكل فوري إلى أسطول أدنوك للإمداد والخدمات والتعاقد على بناء 3 ناقلات جديدة يتم تسليمها في بين عامي 2022 و2023.

كما استحوذت الشركة على سفينة إضافية ستنضم إلى أسطولها قريباً. وبإضافة هذه الناقلات، التي تعد الأولى من نوعها في أسطول أدنوك للإمداد والخدمات، يرتفع إجمالي طاقة الشحن للشركة بواقع 12 مليون برميل من النفط الخام.

تدعم الخطوة خطط أدنوك في توسعة وتطوير قدراتها في مجال تجارة وتداول المنتجات وتوفير مصادر إيرادات جديدة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات.



وكانت أدنوك قد أسست مؤخراً وحدتين تجاريتين هما: "أدنوك التجارية" التي بدأت في سبتمبر الماضي نشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، و"أدنوك للتجارة العالمية"، بالشراكة مع "إيني" الإيطالية و"أو إم في" النمساوية، والتي تبدأ نشاطاتها في ديسمبر القادم للتركيز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة.