قانون جدلي.. أستراليا تلزم شركات التكنولوجيا بالدفع مقابل المحتوى

أقرت الحكومة الأسترالية القانون الأول من نوعه في العالم الذي يطالب المنصات الرقمية، مثل: فيسبوك وغوغل، بالتفاوض مع المؤسسات الإعلامية لدفع ثمن المحتوى أو مواجهة التحكيم.

وقال نائب زعيم الحزب الليبرالي، الذي قاد القانون الجديد، Josh Frydenberg: "يساعد هذا التشريع على تكافؤ الفرص ومعرفة أن المؤسسات الإعلامية الأسترالية تدفع مقابل إنشاء المحتوى الأصلي".

بدورها، أوضحت لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية ACCC أن القانون يعالج اختلال التوازن الكبير في قوة المساومة بين المؤسسات الإعلامية الأسترالية والمنصات الرقمية.

وشهد القانون الجديد معارضة شرسة من العملاقين التكنولوجيين، حيث حظرت فيسبوك المستخدمين والناشرين مؤقتاً من مشاركة المحتوى الإخباري عبر شبكتها الاجتماعية الرئيسية، ولم ترضخ إلا بعد موافقة الحكومة الأسترالية على إجراء سلسلة من التعديلات على القانون المقترح.

واقترحت غوغل في البداية أنها قد تضطر إلى سحب محرك بحثها من البلاد إذا دخل القانون حيز التنفيذ، لكنها تراجعت لاحقاً عن خططها.

وبدلاً من ذلك، اختارت غوغل إبرام صفقات مع المؤسسات الإعلامية لدفع ثمن محتوى الأخبار، ويتضمن ذلك اتفاقية رئيسية مدتها 3 سنوات مع شركة News Corp.

ويتطلب قانون المساومة من المنصات الرقمية دفع رسوم تفاوضية للربط بمحتوى الأخبار أو استخدامه، ويتضمن عملية تحكيم إلزامية إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بشأن الرسوم.