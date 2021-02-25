تيك توك: مليارا مشاهدة لفيديوهات مركز معلومات كورونا على التطبيق

كشف تقرير صادر عن تيك توك عن تعاون التطبيق مع خبراء الصحة العامة لمساعدة المجتمع على البقاء آمنا ومطلعا على فيروس كوفيد 19 واللقاحات الخاصة به ولنشر المعلومات الصحيحة والنصائح والإرشادات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقالت المنصة إن مركز معلومات كوفيد 19 على التطبيق حقق نسب مشاهدات قياسية تخطت حاجز ملياري مشاهدة.

وفي الوقت نفسه أزال تيك توك 51,505 مقاطع فيديو يروج لمعلومات مضللة عن كوفيد -19 من بين هذه المقاطع، تم إزالة 86% قبل إبلاغ التطبيق بها، وإزالة 87% في غضون 24 ساعة من تحميلها على التطبيق، ولم يكن لدى 71% منها أي مشاهدات.

أعلن التطبيق عن إزالة قرابة 90 مليون مقطع فيديو على مستوى العالم في النصف الثاني من 2020 لانتهاكهم إرشادات المجتمع أو شروط التطبيق وهو ما يمثل أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو التي تم نشرها على تيك توك وقد تم إزالة 92.4% من مقاطع الفيديو هذه قبل أن يبلغ المستخدم عنها، وإزالة 83.3% قبل أن تحظى بأي مشاهدات، وإزالة 93.5% خلال 24 ساعة من نشرها.

بالإضافة إلى ذلك، قامت تيك توك بحذف أكثر من 6 ملايين حساب لذات السبب، كما تم حذف 9.5 مليون حساب مزيف إلى جانب أكثر من 5 ملايين مقطع فيديو عشوائي تم نشره بواسطة هذه الحسابات، ورفض التطبيق أكثر من 3.5 مليون إعلان لمخالفته الإرشادات والسياسات الإعلانية.