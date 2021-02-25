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أرباح العربي الوطني السنوية تتراجع 31.5% إلى ملياري ريال 

سوق السعودية

أرباح العربي الوطني السنوية تتراجع 31.5% إلى ملياري ريال 

مصاريف العمليات ارتفعت 3.9%

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك العربي الوطني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققا تراجعا في صافي الربح بنسبة 31.5%.

وقال البنك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 2.072 مليار ريال، مقابل 3.023 مليار ريال خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات البنك بنسبة 21.5% إلى 5.99 مليار ريال، مقابل 7.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وانخفض صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 27.6% ليصل إلى 2.572 مليون ريال، ويعزى الانخفاض بشكل رئيس الى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الاتعاب والعمولات، والأرباح غير المحققة على الاستثمارات المدرجة في قائمة الدخل وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية قابله زيادة في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى، وفقا للبنك.

وارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% ناتج بشكل رئيس من ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجار والمباني، قابله انخفاض في مصاريف الرواتب والأجور، مصاريف الاستهلاك وانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية الأخرى.

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