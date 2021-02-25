أرباح الواحة السنوية تتراجع 28% إلى 40.6 مليون ريال

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة "الواحة"، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة تراجعاً في صافي الربح قدره 28.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 40.6 مليون ريال، مقابل 56.635 مليون ريال خلال 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 17.52% متأثرة بانخفاض أسعار المواد الخام الرئيسية التي هي العنصر الرئيسى في تحديد أسعار البيع.

وأيضا ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 5.82% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بنسبة 6.75%.

وكان تراجع الأرباح أيضا سببه ارتفاع مصروف مخصص الزكاة بنسبة 82.20% بسبب سداد فروق الربوط الزكوية عن الأعوام من 2016 إلى 2018.

وقالت الشركة إن رصيد القروض طويلة الأجل في 31 ديسمبر 2020 بلغ 87.9 مليون ريال مقابل 128.79 مليون ريال بانخفاض قدره 31.75%، حيث إن الشركة تعتمد على تمويل معظم التوسعات الرأسمالية على التمويل الذاتي من قبل الشركة.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة إن مجلس الإدارة اقترح توزيع 15 مليون ريال على المساهمين عن أرباح العام الماضي، وتصل ربحية السهم إلى ريال واحد.