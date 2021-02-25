.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح الواحة السنوية تتراجع 28% إلى 40.6 مليون ريال

زهرة الواحة للتجارة
زهرة الواحة للتجارة
سوق السعودية

أرباح الواحة السنوية تتراجع 28% إلى 40.6 مليون ريال

توزع ريالا واحدا للسهم 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة "الواحة"، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة تراجعاً في صافي الربح قدره 28.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 40.6 مليون ريال، مقابل 56.635 مليون ريال خلال 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 17.52% متأثرة بانخفاض أسعار المواد الخام الرئيسية التي هي العنصر الرئيسى في تحديد أسعار البيع.

إكسون تبيع بعض حقولها ببحر الشمال بأكثر من مليار دولار قصص خاصة النفط إكسون تبيع بعض حقولها ببحر الشمال بأكثر من مليار دولار

وأيضا ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 5.82% بسبب ارتفاع مصاريف النقل بنسبة 6.75%.

وكان تراجع الأرباح أيضا سببه ارتفاع مصروف مخصص الزكاة بنسبة 82.20% بسبب سداد فروق الربوط الزكوية عن الأعوام من 2016 إلى 2018.

وقالت الشركة إن رصيد القروض طويلة الأجل في 31 ديسمبر 2020 بلغ 87.9 مليون ريال مقابل 128.79 مليون ريال بانخفاض قدره 31.75%، حيث إن الشركة تعتمد على تمويل معظم التوسعات الرأسمالية على التمويل الذاتي من قبل الشركة.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة إن مجلس الإدارة اقترح توزيع 15 مليون ريال على المساهمين عن أرباح العام الماضي، وتصل ربحية السهم إلى ريال واحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد