أنابيب السعودية تعمق خسائرها السنوية بـ 29% إلى 34.5 مليون ريال 

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" عن النتائج المالية السنوية الموحدة لعام 2020، محققة ارتفاعا في الخسائر بنسبة 28.7%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن خسائرها بلغت 34.5 مليون ريال، مقابل 26.8 مليون ريال خسائر عام 2019.

وقالت الشركة إن زيادة الخسائر ترجع بشكل كبير للتأثير الذي خلفته جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وذلك في ظل زيادة المصاريف الإدارية التي بلغت 45.49 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 33.01 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في السنة المالية 2020.

وانخفض صافي منافع ضريبية بلغت 0.72 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 13.52 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019.

وانخفضت حصة الشركة من صافي أرباح الشركة الزميلة (العالمية للأنابيب) بلغت 4.77 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 8.94 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019.