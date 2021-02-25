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الكابلات السعودية تعتزم زيادة رأسمالها بـ 360 مليون ريال

الكابلات السعودية
الكابلات السعودية
سوق السعودية

الكابلات السعودية تعتزم زيادة رأسمالها بـ 360 مليون ريال

لتوفير رأسمال عامل للشركة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إجمالي المبلغ المراد الحصول عليه عبر الزيادة هو 360 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب الزيادة هو إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وخلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي، بلغت صافي خسائر الشركة 59.779 مليون ريال، مقابل 50.415 مليون ريال خلال نفس الفترة، بنسبة نمو 18.57%.

وعزت الشركة تقلص خسائرها إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض الدخل الآخر مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

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