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"المواساة" توصي بتوزيع 250 مليون ريال على المساهمين

المواساة
مستشفى تابعة لشركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة"
سوق السعودية

"المواساة" توصي بتوزيع 250 مليون ريال على المساهمين

بواقع 2.5 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بإجمالي 250 مليون ريال، لعدد 100 مليون سهم.

وقالت "المواساة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 2.5 ريال بنسبة 25% من قيمة السهم الاسمية.

وأضافت أن تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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وتعلن الشركة تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة.

وكان صافي ربح شركة "المواساة"، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 73.15% في الربع الثالث من 2020، لتصل إلى 161.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 93.04 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح "المواساة" بنسبة 32.45% لتصل إلى 384.86 مليون ريال، مقارنة بنحو 290.56 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

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