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بدء التداول على أسهم "الخريف" بسوق السعودية الاثنين المقبل

الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

بدء التداول على أسهم "الخريف" بسوق السعودية الاثنين المقبل

تغطية اكتتاب الأفراد 1511%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق الرئيسية، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل برمز تداول 2081 وبالرمز الدولي SA1591410GH0.

وأضافت في بيان أن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة الخريِّف لتقنية المياه والطاقة انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة بنسبة تغطية لاكتتاب الأفراد 1511.52%.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 136,988 مكتتبا قاموا بضخ 816,220,800 ريال للاكتتاب في عدد 750,000 سهم بسعر 72 ريالا للسهم الواحد.

وبناءً على ما نصت عليه نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص 750,000 سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 6,750,000 سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

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