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خسائر "فيبكو" تتراجع لـ3 ملايين ريال في 2020

فيبكو
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"
سوق السعودية

خسائر "فيبكو" تتراجع لـ3 ملايين ريال في 2020

ارتفاع مجمل الربح بنسبة 42%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" إلى 3 ملايين ريال في العام 2020، مقابل خسائر نحو 20.3 مليون ريال في 2019.

وقالت "فيبكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن تراجع الخسارة يعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع مجمل الربح بنسبة 42% إلى 29.3 مليون ريال، نتيجة لنمو مبيعات شركة فبك للصناعة، التابعة، وانخفاض التكاليف الإنتاجية نظراً لإعفاء القطاع الصناعي من رسوم العمالة (المقابل المالي للعمالة).

وأشارت الشركة كذلك إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق هامشياً، بسبب انخفاض مصاريف المشاركات في المعارض وإعادة هيكلة بعض الوظائف في أعقاب التأثيرات المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية، حيث كان يتم تحميل مصاريف الشركة التابعة على بند المصاريف العمومية والإدارية خلال فترة الربع الأول من العام المالي 2019 تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية، حيث انطلق التشغيل التجاري للشركة التابعة اعتباراً من الربع الثاني من العام 2019.

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وأوضحت "فيبكو"، أن الطاقة غير المستغلة في الشركة التابعة انخفضت نتيجة زيادة كميات الإنتاج وكفاية مخصصات المخزون نظراً لتحسن مستويات الجودة، فضلاً عن انخفاض الرواتب بسبب دمج الإدارات في أعقاب الاستحواذ على الشركة التابعة بالكامل.

وأشارت إلى أن خسائر الشركة التابعة استمرت في الانخفاض التدريجي وبشكل مطرد نتيجة لتحسن مستويات الإنتاج والجودة الناشئة عن رفع الطاقة الإنتاجية بشكل تدريجي والطلب المتزايد على منتجات الشركة.

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