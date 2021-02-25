"زين السعودية" تُعلن انخفاض خسائرها المتراكمة لـ0.6%

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، اليوم الخميس، عن انخفاض خسائرها المتراكمة، إلى 0.60% من رأسمالها الحالي البالغ 8.987 مليار ريال، مقارنة بخسائر متراكمة نحو 1.61 مليار ريال للعام 2019 والتي تمثل 27.5% من رأس مال الشركة البالغ حينها 5.837 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مقدار الخسائر المتراكمة للشركة يبلغ 54 مليون ريال.

وأضافت "زين السعودية" أن هذا الانخفاض يعود إلى تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 1.35 مليار ريال بالإضافة إلى الأرباح المسجلة خلال السنة المالية البالغة 260 مليون ريال، ونتجت الخسائر المتراكمة من تكلفة إصدار أسهم حقوق الأولوية بمبلغ 56 مليون ريال.

كانت "زين السعودية"، قد أعلنت، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 46.39%، إلى 260 مليون ريال، مقابل 485 مليون ريال خلال عام 2019.

يأتي ذلك، بعد تراجع إيرادات الشركة بنسبة 5.6% إلى 7.917 مليار ريال، مقابل نحو 8.4 مليار ريال في 2019، نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة إلى اقتصار الحج على حجاج الداخل، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الانتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020.