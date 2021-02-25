مبكو توقع اتفاقية شراء خط إنتاج بـ 123 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية شراء خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بقيمة 123 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الاتفاقية تهدف إلى تصنيع وتوريد خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام بطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 60 ألف طن سنوياً في إطار تنفيذ مشروع إنتاج لفات المناديل الورقية الذي اعتمده مجلس الإدارة سابقاً.

وتتضمن شروط الصفقة سداد دفعة مقدمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد مقابل ضمان بنكي من المورد والباقي على دفعات تتوافق مع التوصيل والتركيب والتشغيل والاستلام النهائي مع حصول الشركة على ضمان أداء من المورد حسب شروط التعاقد.

وسيتم التمويل عن طريق قروض من البنوك وصندوق التنمية الصناعية.

سوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الآلات والمعدات وكذلك الالتزامات بقيمة دفعات العقد وبالتزامن مع سدادها، وسيبدأ الأثر المالي لتلك الصفقة على القوائم المالية من الربع الأول 2021.