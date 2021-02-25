"ينساب" تُعيد تشغيل مصنع جلايكول الإيثلين بعد صيانته

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، اليوم الخميس، عن الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء التشغيل لمصنع جلايكول الإيثلين، عقب أعمال الصيانة الوقائية والإضافية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن إيقاف مصنع جلايكول الإيثلين لمدة 21 يوماً بداية من مطلع فبراير 2021، لإجراء أعمال الصيانة الوقائية حسب المعايير الصناعية والفنية، وأعلنت لاحقاً عن استمرار أعمال الصيانة لمدة 3 أيام إضافية عن المعلن عنها سابقاً.

وقالت "ينساب" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه لا تغيير في الأثر المالي لأعمال الصيانة المُعلن عنها سابقاً.

يذكر أن الشركة انتهت من أعمال صيانة مصنع الأوليفينات بعد إيقافه لمدة 10 أيام ابتداء من 5 فبراير 2021، وقدرت الأثر المالي المتوقع لأعمال الصيانة الوقائية في المصنعين حسب متوسط الأسعار بـ90 مليون ريال.

وأوضحت "ينساب" أنه سيكون لهذه الصيانة أثر إيجابي على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.