.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"ينساب" تُعيد تشغيل مصنع جلايكول الإيثلين بعد صيانته

ينساب جديدة
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
سوق السعودية

"ينساب" تُعيد تشغيل مصنع جلايكول الإيثلين بعد صيانته

سيكون لهذه الصيانة أثر إيجابي على اعتمادية وكفاءة التشغيل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، اليوم الخميس، عن الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء التشغيل لمصنع جلايكول الإيثلين، عقب أعمال الصيانة الوقائية والإضافية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن إيقاف مصنع جلايكول الإيثلين لمدة 21 يوماً بداية من مطلع فبراير 2021، لإجراء أعمال الصيانة الوقائية حسب المعايير الصناعية والفنية، وأعلنت لاحقاً عن استمرار أعمال الصيانة لمدة 3 أيام إضافية عن المعلن عنها سابقاً.

وقالت "ينساب" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه لا تغيير في الأثر المالي لأعمال الصيانة المُعلن عنها سابقاً.

قصص خاصة اقتصاد السعودية "المالية" السعودية للعربية: الانكشاف على اليورو دون 3% من حجم المحفظة

يذكر أن الشركة انتهت من أعمال صيانة مصنع الأوليفينات بعد إيقافه لمدة 10 أيام ابتداء من 5 فبراير 2021، وقدرت الأثر المالي المتوقع لأعمال الصيانة الوقائية في المصنعين حسب متوسط الأسعار بـ90 مليون ريال.

وأوضحت "ينساب" أنه سيكون لهذه الصيانة أثر إيجابي على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد