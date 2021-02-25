نمو أرباح "أدوية الحكمة" التشغيلية 11% لـ566 مليون دولار

حققت شركة أدوية الحكمة البريطانية، اليوم الخميس، زيادة في أرباح التشغيل الأساسية السنوية مدفوعة بقطاعي أدوية الحقن والأدوية النوعية، وتتوقع تحقيق مبيعات أعلى في قطاعاتها الثلاثة الرئيسية في 2021.

وفي حين ترجئ المستشفيات والمرضى في أنحاء العالم عمليات جراحة اختيارية، تلقى قطاع أدوية الحقن التابع للشركة دعماً بفعل الطلب على بعض المنتجات المستخدمة في علاج مرض كوفيد-19، بحسب ما ورد في "رويترز".

وذكرت الشركة، التي تورد العديد من العقاقير النوعية مثل العقاقير المخدرة ومسكنات الألم والمهدئات ومضادات العدوى وغيرها، أن أرباحها التشغيلية الأساسية زادت 11% إلى 566 مليون دولار في العام المنتهي يوم 31 ديسمبر كانون الأول، لكنها خالفت متوسط تقديرات المحللين بتحقيق 574 مليون دولار.

وتتوقع الشركة تحقيق نمو للإيرادات في منتصف خانة الآحاد في 2021 لقطاع أدوية الحقن، أكبر قطاعاتها والمنتج لعقار ريمديسيفير الخاص بشركة جيلياد الأميركية للأدوية المستخدم في علاج كوفيد-19.

وقفزت إيرادات القطاع 10% إلى 977 مليون دولار في 2020.

وذكرت الشركة أن إيرادات قطاع الأدوية النوعية زادت 3% إلى 744 مليون دولار بفضل مساهمة أفضل من المتوقع من إصدارات جديدة، فيما من المتوقع أن تكون الإيرادات في 2021 بين 770 مليوناً و810 ملايين دولار.

إلى ذلك، توقعت الشركة نمو إيرادات الأدوية ذات العلامة التجارية في منتصف خانة الآحاد بالأسعار الثابتة للعملة.

وقالت الحكمة التي تأسست في الأردن عام 1978 إنها ستوزع أرباحا للعام بالكامل بقيمة 50 سنتا للسهم ارتفاعا من 44 سنتا في 2019.