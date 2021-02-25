إياتا: شركات الطيران تحتاج سيولة تتراوح بين 75 و95 مليار دولار

رفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" توقعاته لإجمالي استهلاك السيولة بشركات الطيران إلى ما بين 75 مليار دولار و95 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 48 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك وسط تمديد الحكومات لإجراءات الإغلاق للحد من انتشار سلالات كورونا الجديدة.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تصل حركة السفر إلى ثلث مستويات ما قبل أزمة كورونا، علما أنه كان قد توقع نهاية عام 2020 تحسنا في حركة السفر بنسبة 50% مع توفير الحكومات للقاحات كورونا.