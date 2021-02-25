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أسترازينيكا: نعمل على تسريع تسليم شحنات اللقاح للاتحاد الأوروبي

أسترازينيكا مناسبة
شعار شركة أسترازينيكا
لقاح كورونا

أسترازينيكا: نعمل على تسريع تسليم شحنات اللقاح للاتحاد الأوروبي

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العربية.نت

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أعلنت شركة أسترازينيكا أنها تعمل على تسريع تسليم شحنات اللقاح للاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، أكدت دراسة طبية حديثة أن فاعلية لقاحي فايزر وأسترازينيكا في خفض التنويم في المستشفيات للمصابين ممن تلقوا اللقاح تتحسن بعد الجرعة الأولى من اللقاح لتصل إلى ذروتها بين الأيام 28 - 34 يوما (4 - 5 أسابيع) لكلا اللقاحين.

وذلك مقارنة مع نظائرهم ممن لم يتلقون اللقاح، حيث كانت فاعلية لقاح فايزر في خفض دواعي التنويم في المستشفيات 85%، في حين كانت فاعلية لقاح أسترازينيكا أكبر ووصلت إلى 94%.

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هذه الدراسة الطبية التي تم نشر مقال عنها في مجلة BMJ في تاريخ 22 فبراير 2021 وهي خاصة بمتابعة التعرض الجماعي للقاح كوفيد-19 تم إجراؤها في المملكة المتحدة في أسكتلندا تحديداً على 1.137.775 شخصاً تم تطعيمهم بين المدة من 8 ديسمبر 2020 إلى 15 فبراير 2021.

وذلك من الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى للقاح كوفيد-19 (كبار السن، والفئات المصابة بأمراض مزمنة من الفئات العمرية 18 سنة وما فوق) من مجموع 5.4 مليوم شخص لتقييم فاعلية الجرعة الأولى للقاحات المرخصة والمستخدمة لديهم (فايزر) و(أسترازينيكا).

وأظهرت نتائج الدراسة نجاح كلا اللقاحين في خفض دواعي التنويم في المستشفيات في حال أُصيب الشخص (بكوفيد-19) حتى بعد الجرعة الأولى بشكل كبير بعد مرور 28 يوماً بعد تلقي اللقاح.

وتعد هذه الدراسة الأولى على مستوى سكاني وطني في إسكتلندا تُعنى بتقييم اللقاحات المرخصة والمستخدمة في مكافحة جائحة كوفيد-19 مبنية على المخرجات الخطرة للإصابة بالفيروس، علماً أن مخرجات الدراسة فد تكون قابلة للتعميم العلمي والعملي بشكل ممتاز على باقي المملكة المتحدة وكذلك على باقي الدول التي تستخدم برنامج لقاح مماثل يستخدم كلا اللقاحين.

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