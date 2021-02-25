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دراسات تثبت فعالية لقاح جونسون بنسبة 72%

لقاح كورونا

دراسات تثبت فعالية لقاح جونسون بنسبة 72%

أجريت على 43 ألف مشارك

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت السلطات الرقابية في أميركا، إن لقاح جونسون آند جونسون لفيروس كورونا فعال وآمن، الأمر الذي يشير إلى التوجه لاستخدامه في البلاد.

وصرحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في تحليل لنتائج اللقاح، أنه أثبت فعاليته بنسبة 72% أثناء التجارب التي تضمت أكثر من 43 ألف مشارك.

وفي هذا السياق، سينعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل بخصوص الترخيص لاستخدام اللقاح.

ويستخدم اللقاح ضمن جرعة واحدة فقط، كما يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وإذا تمت الموافقة على استخدام اللقاح أثناء الاجتماع المرتقب يوم الجمعة، ستتمكن الشركة من توفير 4 ملايين جرعة من بعدها، ولتتمكن في نهاية مارس المقبل أن تطعم 20 مليون أميركي.

هذا ويتضمن العقد أن يبلغ عدد إجمالي الجرعات الموفرة 100 مليون وحدة في نهاية يونيو المقبل.

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