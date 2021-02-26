.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حادثة ثانية تضرب بوينغ.. طائرة 777 تهبط اضطراريا في موسكو

طائرة بوينغ 777
طائرة بوينغ 777
بوينغ

حادثة ثانية تضرب بوينغ.. طائرة 777 تهبط اضطراريا في موسكو

بسبب مشكلات في المحرك في أقل من أسبوع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هبطت طائرة من طراز بوينغ 777 اضطراريا في موسكو، بسبب مشكلات في المحرك.

وهذه الحادثة الثانية في هذا الشهر، بعد عطل كبير في المحرك تعرضت له رحلة United Airlines رقم 328 فوق دنفر في 21 فبراير الجاري.

إلى ذلك، كانت شركات الطيران في اليابان والولايات المتحدة قد أوقفت العشرات من طائرات بوينغ 777 بعد حادثة دنفر.

ووفقاً للتحقيق المستمر الذي يجريه المجلس الوطني لسلامة النقل، تسببت اثنتان من شفرات المروحة في المحرك رقم 2 للطائرة في حدوث كسور.

شاهد محرك طائرة أميركية يشتعل وتتساقط أجزاؤه على السكان سوشيال ميديا شاهد محرك طائرة أميركية يشتعل وتتساقط أجزاؤه على السكان

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توجيهاً لصلاحية الطيران في حالات الطوارئ يتطلب عمليات تفتيش فورية أو مكثفة لطائرات بوينغ 777 المجهزة بمحركات معينة من طراز Pratt & Whitney PW4000.

كما طلبت بوينغ من شركات الطيران التوقف عن تحليق الطائرات المجهزة بالمحرك، وأوصت بإيقاف أكثر من 120 طائرة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

حظر أميركي بريطاني وياباني لهذا الطراز

إلى ذلك، أشارت شركة United Airlines إلى أنها أوقفت طواعية 24 طائرة من طراز بوينغ 777 تستخدم محركات Pratt & Whitney PW4000 وتتوقع أن عددا قليلا فقط من العملاء قد يتعرضون للإزعاج.

وبعد الحظر الأميركي والياباني، منعت بريطانيا طائرات بوينغ 777 العاملة بمحركات Pratt & Whitney، من التحليق في أجوائها، بعد انفجار محرك طائرة طيران يونايتد إيرلاينز قبل أيام.

بدورها، أوقفت شركة مصر للطيران تشغيل 4 طائرات من هذا الطراز بناء على توصية الشركة

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد