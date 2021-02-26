حادثة ثانية تضرب بوينغ.. طائرة 777 تهبط اضطراريا في موسكو

هبطت طائرة من طراز بوينغ 777 اضطراريا في موسكو، بسبب مشكلات في المحرك.

وهذه الحادثة الثانية في هذا الشهر، بعد عطل كبير في المحرك تعرضت له رحلة United Airlines رقم 328 فوق دنفر في 21 فبراير الجاري.

إلى ذلك، كانت شركات الطيران في اليابان والولايات المتحدة قد أوقفت العشرات من طائرات بوينغ 777 بعد حادثة دنفر.

ووفقاً للتحقيق المستمر الذي يجريه المجلس الوطني لسلامة النقل، تسببت اثنتان من شفرات المروحة في المحرك رقم 2 للطائرة في حدوث كسور.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توجيهاً لصلاحية الطيران في حالات الطوارئ يتطلب عمليات تفتيش فورية أو مكثفة لطائرات بوينغ 777 المجهزة بمحركات معينة من طراز Pratt & Whitney PW4000.

كما طلبت بوينغ من شركات الطيران التوقف عن تحليق الطائرات المجهزة بالمحرك، وأوصت بإيقاف أكثر من 120 طائرة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

حظر أميركي بريطاني وياباني لهذا الطراز

إلى ذلك، أشارت شركة United Airlines إلى أنها أوقفت طواعية 24 طائرة من طراز بوينغ 777 تستخدم محركات Pratt & Whitney PW4000 وتتوقع أن عددا قليلا فقط من العملاء قد يتعرضون للإزعاج.

وبعد الحظر الأميركي والياباني، منعت بريطانيا طائرات بوينغ 777 العاملة بمحركات Pratt & Whitney، من التحليق في أجوائها، بعد انفجار محرك طائرة طيران يونايتد إيرلاينز قبل أيام.

بدورها، أوقفت شركة مصر للطيران تشغيل 4 طائرات من هذا الطراز بناء على توصية الشركة