مودرنا تتوقع مبيعات "مليارية" من لقاح كورونا.. رقمٌ ضخم!

قالت شركة موديرنا، يوم الخميس، إنها تتوقع تحقيق مبيعات بقيمة 18.4 مليار دولار من لقاح كوفيد-19 هذا العام.

تأتي هذه الأخبار بعد يوم من إعلان الشركة أنها تتوقع إنتاج 700 مليون جرعة على الأقل من لقاح كوفيد هذا العام، كما تتوقع إنتاج ما يصل إلى 1.4 مليار جرعة من لقاح كوفيد في عام 2022، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما قالت شركة فايزر، في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع مبيعات بقيمة 15 مليار دولار من لقاحها هذا العام.

لدى مودرنا صفقة مع الحكومة الفيدرالية مقابل 300 مليون جرعة وشحنت حوالي 55 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة. وتتوقع إكمال تسليم أول 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية الربع الأول، وثاني 100 مليون جرعة بحلول نهاية، نهاية مايو والثالث بحلول أغسطس.

تعمل مودرنا، مثل صانعي اللقاحات الآخرين، بسرعة لتلبية الطلب على اللقاحات التي تأمل أن تساعد في إنهاء الوباء، الذي أصاب أكثر من 112 مليون شخص وقتل ما لا يقل عن 2.4 مليون، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وتجري الشركة محادثات مع إدارة الغذاء والدواء بشأن مقترح لملء قوارير لقاح كوفيد ما يسع 10 جرعات، تكفي لتلقيح خمسة أشخاص، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت الشركة أيضاً، يوم الخميس، إنها تجري محادثات مع مبادرة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية لتزويد الجرعات هذا العام وفي عام 2022.