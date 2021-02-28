إيرادات "بايونريز" تقفز لـ 7 مليارات جنيه في 2020

أعلنت شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، تحقيق صافي أرباح بلغت نحو 1.08 مليار جنيه قبل خصم حقوق الأقلية. ووفق نتائج الأعمال، فقد بلغ صافي ربح المجموعة نحو 946 مليون جنيه مقابل نحو 1.07 مليار جنيه خلال عام 2019 بانخفاض نسبته 12%.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 18.8 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل نحو 16 مليار جنيه في نهاية عام 2019، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى نحو 9.8 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه في 2019.

وقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال عام 2020، حيث بلغ هامش مجمل الربح 29% مقابل 27% خلال عام 2019، بينما سجل هامش صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية نحو 15% مقابل 14% خلال 2019، وتم تحقيق عائد يبلغ 0.97 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة، وليد زكي، إن المجموعة تمتلك أذرعاً استثمارية في ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي القطاع العقاري والقطاع الصناعي، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وتضم هذه القطاعات مجموعة من الشركات الرائدة في مجالاتها.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تسيطر على المناخ الاستثماري نتيجة تداعيات فيروس كورونا، تمكنت المجموعة من الحفاظ على معدلات ربحية جيدة في عام 2020 من خلال التوزيع الأمثل للاستثمارات الموجهة لكل قطاع استثماري.

وقد ساهم القطاع العقاري بأكثر من 50% من الإيرادات خلال عام 2020، حيث وصل حجم أعمال المقاولات المنفذة في مشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة إلى نحو مليار جنيه، كما نفذ قطاع المقاولات بالمجموعة أعمالاً للغير بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وفيما يخص قطاع العقارات التجارية، فقد شهد تحديات كبيرة نتيجة تداعيات كورونا ولكن في نهاية الربع الثالث من عام 2020 بدأ هذا القطاع في التعافي.

أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فقد شهد العام الماضي قيام المجموعة بضخ استثمارات تتجاوز 100 مليون جنيه لزيادة الطاقات الإنتاجية. فيما سجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية صافي أرباح بلغت نحو 50 مليون جنيه خلال عام 2020.