الأردن.. تراجع احتياطي العملات الأجنبية 1% لـ 14.7 مليار دولار

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، الأحد، تراجع احتياطي العملات الأجنبية 1% في يناير الماضي إلى 10.45 مليار دينار (14.76 مليار دولار) مقارنة مع مستواه في نهاية 2020.

السياحة الأجنبية شبه متوقفة في الأردن بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة إلى جانب تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت بيانات سابقة، أظهرت بداية الشهر الحالي، أن إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نما نحو 6%، خلال العام الماضي ليصل إلى 26.13 مليار دينار أردني (36.8 مليار دولار) مقارنة مع العام السابق.

وشكلت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص 91.2%، من إجمالي التسهيلات المقدمة من 25 بنكا تجاريا في المملكة والبالغة 28.63 مليار دينار.

ومؤخرا قرر البنك المركزي الأردني، السماح للبنوك المحلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020، بنسبة لا تزيد عن 12% من رأس المال المدفوع.

وقال البنك في بيان، إن القرار جاء "في ضوء المستويات المريحة من الملاءة والسيولة لدى البنوك الأردنية".

وكان المركزي الأردني قد حظر على البنوك في العام الماضي توزيع أرباح نقدية عن نتائجها لعام 2019 لتعزيز ملاءتها في ضوء المخاطر التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.