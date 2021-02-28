بنك أبوظبي الأول يوزع أرباحاً نقدية تتجاوز 8 مليارات درهم عن 2020

وافق مساهمو بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، خلال اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الأحد، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% ما يعادل 74 فلساً للسهم، بإجمالي توزيعات نقدية بقيمة 8.08 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال البنك في بيان له، إن مالكي أسهم البنك المسجلين يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021 (أي المشترين يوم 8 مارس 2021) يستحقون توزيعات الأرباح النقدية.

وأقر المساهمون جميع البنود المطروحة على أجندة الاجتماع والموافقة عليها، بما في ذلك تعيين أندريه صايغ عضواً جديداً لمجلس الإدارة.

كما شهد الاجتماع مصادقة المساهمين على تقارير الأداء المالي للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، إن البنك على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها عام 2020؛ فإنه حقق العديد من الإنجازات وأنجز الكثير على صعيد أجندته الاستراتيجية، وواصل التزامه تجاه مساهميه، لذا يعلن عن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بنسبة 74% من رأس المال، بإجمالي 8.08 مليار درهم".