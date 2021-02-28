.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بنك أبوظبي الأول يوزع أرباحاً نقدية تتجاوز 8 مليارات درهم عن 2020

أبوظبي الأول
فرع تابع لبنك أبوظبي الأول
سوق أبوظبي

بنك أبوظبي الأول يوزع أرباحاً نقدية تتجاوز 8 مليارات درهم عن 2020

بواقع 74 فلساً للسهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق مساهمو بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية، خلال اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الأحد، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% ما يعادل 74 فلساً للسهم، بإجمالي توزيعات نقدية بقيمة 8.08 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال البنك في بيان له، إن مالكي أسهم البنك المسجلين يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021 (أي المشترين يوم 8 مارس 2021) يستحقون توزيعات الأرباح النقدية.

وأقر المساهمون جميع البنود المطروحة على أجندة الاجتماع والموافقة عليها، بما في ذلك تعيين أندريه صايغ عضواً جديداً لمجلس الإدارة.

كورونا خطف السياحة.. هذه الدول مرشحة لاستعادتها بسرعة سياحة وسفر اقتصاد كورونا خطف السياحة.. هذه الدول مرشحة لاستعادتها بسرعة

كما شهد الاجتماع مصادقة المساهمين على تقارير الأداء المالي للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، إن البنك على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها عام 2020؛ فإنه حقق العديد من الإنجازات وأنجز الكثير على صعيد أجندته الاستراتيجية، وواصل التزامه تجاه مساهميه، لذا يعلن عن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بنسبة 74% من رأس المال، بإجمالي 8.08 مليار درهم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد