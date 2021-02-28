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أرباح الدرع العربي تقفز 157% إلى 34.6 مليون ريال

سوق السعودية

أرباح الدرع العربي تقفز 157% إلى 34.6 مليون ريال

رغم ارتفاع المصاريف الإدارية 40%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قبل الزكاة قدره 157.375%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 43.6 مليون ريال مقابل 16.94 مليون ريال خلال 2019.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38%.

ويقابلها انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وارتفاع في تكاليف الاكتتاب الأخرى بنسبة 69% وارتفاع في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 40% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 22%، وفقا للشركة.

بلغت ربحية السهم هذا العام 1.06 ريال للسهم الواحد مقابل 0.24 ريال للسهم الواحد للعام السابق.

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