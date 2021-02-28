أرباح السعودي الألماني تنمو 3.5% إلى 101 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" عن النتائج المالية السنوية للعام الماضي، محققة نموا في صافي الربح نسبته 3.49%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 100.98 مليون ريال، مقابل 97.6 مليون ريال خلال 2019. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 18% إلى 1.77 مليار ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلي الزيادة في أعداد المرضى المنومين وأيضا التنوع في الحالات المرضية، وانخفاض تكلفة الإيرادات الناتج عن سياسة الشراء الفعال.

وقالت الشركة إنه تم البدء في تشغيل فرع الدمام قبل انتشار جائحة كورونا بأسبوعين فقط وقد ساهم ذلك بخسائر تم تقديرها بحوالي 65.38 مليون ريال سعودي خلال هذه الفترة، وفقا للشركة.