أرباح سمو العقارية السنوية ترتفع لـ71 مليون ريال وتوصية بزيادة رأسمالها 50%  

ارتفع صافي ربح شركة سمو العقارية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 2.3% خلال العام 2020، ليصل إلى 71.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 69.8 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن زيادة صافي الربح بنسبة 2.3%، رغم انخفاض إيرادات العام الحالي عن العام السابق 46% يرجع إلى أن الشركة كان لديها عقد تنفيذ أعمال تطوير متكاملة (إدارة وتنفيذ) وتقابله وجود تكاليف مباشرة لهذا العقد وانتهت من إنجاز هذا العقد في 2019 مما انعكس كذلك على انخفاض تكاليف الإيرادات، ومن ثم لم يتأثر مجمل ربح الشركة بذات القدر وانخفض بنحو 5.1% فقط.

بلغ مجمل ربح سمو العقارية 92.09 مليون ريال خلال 2020، مقابل 97.05 مليون ريال في 2019.

وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة شركة سمو العقارية، اليوم الأحد، بتوزيع أسهم منحة مقدارها سهم لكل سهمين، من أجل زيادة رأس المال بمبلغ 125 مليون ريال، ليصبح 375 مليون ريال بنسبة زيادة 50%، والتوصية بذلك إلى الجمعية العامة غير العادية.

وأوصى المجلس بزيادة عدد الأسهم من 25 مليون سهم إلى 37.5 مليون سهم، وذلك بتحويل جزء من الأرباح المبقاة إلى رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان منفصل، للسوق المالية "تداول"، إن مجلس الإدارة يرى أن زيادة رأس المال بتحويل جزء من الأرباح المبقاة إلى رأس المال يدعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية كما أنه يتفق مع سياسات الشركة، وسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لزيادة رأس المال.

كانت الشركة وزعت 50 هللة نقداً للسهم عن أرباح النصف الأول من عام 2020.