أرباح سيسكو السنوية تقفز 174% إلى 139 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الأحد عن النتائج المالية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 173.87%.

وقالت الشركة، في بيانها للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ العام الماضي 139.4 مليون ريال، مقابل 50.9 مليون ريال عام 2019.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 51% إلى 1.02 مليار ريال، مقابل 675.9 مليون ريال خلال 2019.

ويرجع السبب الرئيسي الى الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي بمبلغ 88.5 مليون ريال مقارنة بالعام السابق إلى التحسن في الايرادات وبشكل رئيسي في قطاع الموانئ مع الاستحواذ على المحطة الشمالية في ميناء جدة الاسلامي بموجب عقد الامتياز الجديد، وتحسن الربح الاجمالي لقطاع الموانئ خلال العام الحالي.

ويعود ذلك أيضا إلى الارتفاع في الايرادات الاخرى بسبب عكس مخصص تكلفة استبدال الأصول بمبلغ 75 مليون ريال سعودي ومبلغ 11.6 مليون ريال خاص بالتزامات سابقة لم تعد مستحقة.

كما انخفضت الرسوم المالية الخاصة بتمويل الدين الخارجي بمبلغ 9 مليون ريال والمكاسب المحققة من تطبيق المعيار الدولي رقم (9) للتقارير المالية بمبلغ 31.9 مليون ريال والخاص بزيادة تسهيلات عقد الإجارة في قطاع الموانئ.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام الماضي قيمتها 65.28 مليون ريال، لتبلغ حصة السهم 0.8 ريال.