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أسمنت نجران توصي بتوزيع 127.5 مليون ريال على مساهميها

أسمنت نجران
شركة أسمنت نجران
سوق السعودية

أسمنت نجران توصي بتوزيع 127.5 مليون ريال على مساهميها

بحصة 0.75 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بإجمالي 127.5 مليون ريال لعدد 170 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وأضافت أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية القادم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ‏‏في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

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وأوضحت أن تاريخ التوزيع سيعلن عنه لاحقاً.

وارتفعت الأرباح السنوية لشركة أسمنت نجران بأكثر من 280% لتصل إلى 204 ملايين ريال.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن إضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل.

وسجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات السنوية بنسبة 50% لتصل إلى 620 مليون ريال.

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