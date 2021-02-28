"المعمر" تدرس مع "أبونيان" إنشاء مراكز بيانات خضراء

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، اليوم الأحد عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة أبونيان القابضة.

وتهدف المذكرة بحث جدوى بناء وتطوير مراكز بيانات خضراء تعتمد على الطاقة المتجددة في المملكة بما يتماشى مع توجهات المملكة والعالم في هذا المجال.

وأشارت إلى المذكرة تهدف إلى توفير إطار عام لتسهيل التعاون بين الطرفين لإطلاق شركة مشتركة لإنشاء مراكز بيانات تعمل كليا على الطاقة النظيفة والمستدامة.

وقالت الشركة إن مدة المذكرة 180 يوما من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد.

وتهدف المذكرة إلى التكامل في مجالات تخصص كل من الطرفين لتقديم حلول شاملة لمراكز البيانات التي تعمل بالكامل على الطاقة النظيفة المستدامة.

ونوهت شركة المعمر إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي لهذه المذكرة.