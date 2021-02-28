بنك الرياض يعتزم توزيع 1.5 مليار ريال على مساهميه

أعلن بنك الرياض، اليوم الأحد عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2020.

وقال البنك، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 1.5 مليار ريال على المساهمين.

ويصل عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 مليارات سهم، لتصل حصة السهم في الربح 0.5 ريال بعد خصم الزكاة.

وأعلن بنك الرياض، الأسبوع الماضي، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققا تراجعا في صافي الربح نسبته 15.8%.

وقال البنك إن صافي الربح بلغ 4.715 مليار ريال، مقابل 5.602 مليار ريال خلال عام 2019.

وأشار البنك إلى أن إجمالي إيراداته بلغ 9.8 مليار ريال، مقابل 10.37 مليار ريال في العام السابق، بنسبة تراجع 5.38%.