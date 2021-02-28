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سوليدرتي السعودية تعمق خسائرها بـ 59% إلى 70 مليون ريال 

سوليدرتي السعودية للتكافل
سوليدرتي السعودية للتكافل
سوق السعودية

سوليدرتي السعودية تعمق خسائرها بـ 59% إلى 70 مليون ريال 

مقابل 44 مليون ريال خسائر في 2019

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، اليوم الأحد عن النتائج المالية السنوية لعام 2020 التي زادت خلالها الخسائر بنسبة 59%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن خسائرها بلغت 69.844 مليون ريال، مقابل 43.921 مليون ريال خسائر في 2019.

وعزت الشركة ارتفاع خسائرها إلى انخفاض في أقساط التأمين المكتتبة 13.72%، وارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وذلك بارتفاع قدره 28.71%، وارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية لحملة الوثائق وذلك بارتفاع قدره 43.61% وارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية للمساهمين وذلك بارتفاع قدره 438.04% وبالتالي يكون الارتفاع مقارنة مع العام السابق في إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية لحملة الوثائق والمساهمين للعام الحالي بارتفاع قدره 52.07%.

وأرجعت زيادة الخسائر إلى انخفاض دخل استثمارات المساهمين وذلك بانخفاض قدره 51.10%.

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