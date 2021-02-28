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صافي ربح أسمنت المدينة يرتفع 16% لـ 221 مليون ريال في 2020

أسمنت المدينة
شركة أسمنت المدينة
سوق السعودية

صافي ربح أسمنت المدينة يرتفع 16% لـ 221 مليون ريال في 2020

بسبب 3 عوامل

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المدينة، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 16% خلال العام 2020، لتصل إلى نحو 220.5 مليون ريال، مقابل 190.1 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى 3 عوامل، هي ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفاض مصروف الزكاة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض هامشي في المصاريف الإدارية والعمومية للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 7.7% في 2020 إلى 572.28 مليون ريال، مقابل 531.38 مليون ريال في 2019.

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بلغ مجمل الربح 256.96 مليون ريال في 2020، مقابل 231.11 مليون ريال في 2019، بزيادة 11.2%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تراجع صافي ربح أسمنت المدينة إلى 62.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 65.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة أسمنت المدينة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بإجمالي 70 مليون ريال، لعدد 140 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان منفصل، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد 7 مارس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع الأحد 21 مارس 2021.

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