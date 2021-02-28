كيمانول تعيد هيكلة قروض بـ 475 مليون ريال مع 4 بنوك

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة القروض القائمة بقيمة 475 مليون ريال مع 4 بنوك محلية بنك الخليج الدولي، البنك السعودي البريطاني (ساب)، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الاتفاقية تتضمن تمديد فترة السداد لست سنوات إضافية تنتهي في 2028 بدلاً من 2022.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التمديد سينتج عنه تخفيض للتكاليف المالية السنوية وتحسين التدفقات النقدية مما يدعم الوضع المالي والأهداف الاستراتيجية للشركة.