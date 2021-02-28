.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"معدنية" تتعاون مع مجموعة "آي جي إل" لإنشاء مصنع لسبك الألمنيوم

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"
سوق السعودية

"معدنية" تتعاون مع مجموعة "آي جي إل" لإنشاء مصنع لسبك الألمنيوم

مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتمديد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، عن توقيع مذكرة تفاهم من مجموعة آي جي إل نصت على إنشاء مصنع لسبك الألمنيوم، ضمن خطط الشركة بالتوسع في مشاريعها.

وقالت "معدنية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتمديد، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وتوقعت أن يكون للمشروع أثر مالي إيجابي، وستعلن عنه لاحقاً.

التجارة السعودية تبدأ تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر اقتصاد اقتصاد السعودية التجارة السعودية تبدأ تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

ولم تذكر "معدنية" تفاصيل إضافية عن المشروع المزمع إنشاؤه.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت خسائر "معدنية" بنسبة 59.06% لتصل إلى 21.03 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 51.37 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وفي نهاية التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 20.8 مليون ريال تعادل نسبة 7.4% من رأس المال البالغ 281.12 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد