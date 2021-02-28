"معدنية" تتعاون مع مجموعة "آي جي إل" لإنشاء مصنع لسبك الألمنيوم

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، عن توقيع مذكرة تفاهم من مجموعة آي جي إل نصت على إنشاء مصنع لسبك الألمنيوم، ضمن خطط الشركة بالتوسع في مشاريعها.

وقالت "معدنية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتمديد، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وتوقعت أن يكون للمشروع أثر مالي إيجابي، وستعلن عنه لاحقاً.

ولم تذكر "معدنية" تفاصيل إضافية عن المشروع المزمع إنشاؤه.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت خسائر "معدنية" بنسبة 59.06% لتصل إلى 21.03 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 51.37 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وفي نهاية التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 20.8 مليون ريال تعادل نسبة 7.4% من رأس المال البالغ 281.12 مليون ريال.