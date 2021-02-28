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الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: حققنا نمواً بـ24% في الإيرادات

شركات

الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: حققنا نمواً بـ24% في الإيرادات

عادل حامد: نمو الإيرادات مدفوع بزيادة عملاء المحمول والإنترنت

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دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، عادل حامد، في مقابلة مع "العربية" أن الشركة حققت نموا بـ 24% على مستوى الإيرادات وصولا إلى ملياري دولار العام الماضي.

وأضاف أن نمو إيرادات "المصرية للاتصالات" جاء مدفوعا بزيادة عملاء المحمول والإنترنت، في الوقت الذي تستهدف فيه الشركة ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية.

وأشار إلى حصول الشركة على ترددات جديدة لتحسين مستوى الخدمة، بجانب استهدافها ضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات الجديدة.

وقال إن كل القطاعات في الشركة شهدت نمواً، في ظل الإجراءات الاحترازية في جائحة كورونا، وقد كان هذا النمو الأكبر في السوق المصرية.

تحدث حامد عن اهتمام الشركة بالقطاع المحلي، الذي يساهم في إيرادات المصرية للاتصالات وكان النمو به كبيرا جدا، معتبرا أن زيادة عدد العملاء في ظل الظروف الحالية، تشكل أمرا مهما.

كما أشار إلى توسيع عدد المحطات في شبكات الشركة، للتمكن من تقديم خدمات متطورة، والحصول على ترددات جديدة، وهذا يرفع من جودة الخدمات، وصولا إلى الاهتمام في مراكز البيانات، والتي نواصل الاستثمار فيها بشكل كبير.

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