أول بنية تحتية سحابية لـ"تينسنت كلاود" الصينية في دولة عربية

قالت البحرين إن شركة تينسنت كلاود، ذراع الحوسبة السحابية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت، ستدشن مركزا لبيانات الإنترنت في البحرين بحلول نهاية العام الحالي.

ووقعت تينسنت مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني ضمن جهود المملكة لتصبح مركزا إقليميا للحوسبة السحابية بهدف تنويع اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة.

وكان قد جرى إطلاق خدمات أمازون ويب سرفيس في دولة البحرين عام 2019.

وفي هذا السياق، قال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان إن مركز البيانات سيكون أول بنية تحتية سحابية عامة لشركة تينسنت كلاود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.