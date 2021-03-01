الرئيس التنفيذي: معادن السعودية تنوي رفع طاقة إنتاج الأسمدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساعد العوهلي الاثنين لرويترز إن أكبر شركة للتعدين في منطقة الخليج تعتزم رفع طاقة مشروعها الكبير للأسمدة في شمال البلاد هذا العام، إذ تتوقع زيادة في الطلب.

تعتبر معادن، وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي للثروة في السعودية، من ركائز خطة المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من 3 أمثاله بحلول 2030، إذ تنوع المصادر بخلاف النفط والغاز.

وتوسعت معادن في السنوات الأخيرة في إنتاج الألمنيوم والفوسفات إلى جانب الذهب والنحاس.

وقالت إنها تتوقع أن تبلغ طاقة مشروعها للأسمدة (وعد الشمال) 85% بحلول نهاية العام الجاري من 70% حاليا، وأن يبلغ كامل طاقته عند 3 ملايين طن من منتجات الأسمدة بحلول الربع الأول من 2022.

وقال العوهلي في مقابلة عن بعد "شهدت السوق هبوطا في 2019، وشهد 2020 استمرارا لهذا نوعا ما، وكان تحديا للجميع. مع النظر للمستقبل، السوق الآن أكثر إيجابية مما كانت عليه والعوامل الأساسية الجيدة للسوق تدفع النمو".

وأضاف أن عددا من العوامل يقود إلى زيادة الطلب، ويشمل ذلك نموا في الأسواق الصينية وتحسن التوقعات للعلاقات التجارية الأميركية الصينية بعد انقضاء فترة رئاسة دونالد ترمب.

وقال إن هناك أيضا مؤشرات على أن جائحة كوفيد-19 في انحسار وأن العالم يتأقلم مع فيروس كورونا المستجد.

وقال العوهلي أيضا إن الشركة ستركز على خفض ديونها. وتتجاوز نسبة ديونها إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 7%، وهو ما تستهدف تقليصه إلى نحو 2.5% على مدار السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.

ويقول الموقع الإلكتروني للشركة إن مجمع وعد الشمال لإنتاج الأسمدة البالغة تكلفته 8 مليارات دولار يضم 7 مصانع ومنشآت ذات صلة، مما يجعله واحدا من أضخم مجمعات إنتاج الفوسفات في العالم.