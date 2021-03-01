أرباح بالم هيلز تهبط 15% في 2020 لـ46 مليون دولار

تراجعت الأرباح المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير، المدرجة في البورصة المصرية، بنسبة 15.2% خلال العام الماضي لتصل إلى 717.8 مليون جنيه (نحو 45.6 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح 846.8 مليون جنيه (نحو 53.8 مليون دولار) خلال العام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 2020 إلى 5.2 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 6.22 مليار جنيه في العام 2019.

وانخفض مجمل الربح إلى 2.01 مليار جنيه خلال الفترة مقابل 6.22 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة تراجع أرباح بالم هيلز بنسبة 3% في العام 2020، لتسجل 562.43 مليون جنيه، مقابل 579.9 مليون جنيه أرباح في 2019.

وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، على شراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في "بالم هيلز للتعليم" والمقدرة بنسبة 28.16% والبالغ قيمتها نحو 4.19 مليون جنيه، واعتمد المجلس شراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والمقدرة بنسبة 11% والبالغ قيمتها 11 مليون جنيه.

وشملت قرارات المجلس، الموافقة على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض.

وفوض المجلس رئيسه أو العضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ ومكان الانعقاد لتخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة في 31 ديسمبر الماضي بإجمالي 36.350 مليون سهم.

وأقر مجلس إدارة بالم هيلز، مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي لحين العرض على الجمعية العامة للاعتماد، متضمنا توزيعات نقدية للمساهمين بمبلغ 304 ملايين جنيه بما يعادل 0.1 جنيه للسهم، وتوزيع مبلغ 33.8 مليون جنيه على العاملين، مع اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة 5% من الأرباح المحققة خلال عام 2020 بمبلغ 28.1 مليون جنيه.